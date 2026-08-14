Ярмоленко бойкотировал матч Динамо против Карабаха: стала известна причина
Один из лидеров киевского Динамо Андрей Ярмоленко не вышел на поле во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Стало известно, почему.
Матч против Карабаха Андрей Ярмоленко провел в отеле, а не на стадионе в Баку. Об этом сообщил журналист сайта "Украинский футбол" Андрей Пискун.
В чем причина демарша Ярмоленко
Легендарный футболист решил не поддерживать своих партнеров по команде после новости о том, что он не примет участия в матче.
Как мне стало известно из источников, близких к Динамо, Андрей Николаевич прилетел вместе с командой в Баку и был готов играть. Но на предматчевой установке он узнал, что Игорь Костюк не планирует ставить его в стартовый состав. Это Ярмоленко не понравилось, и он решил остаться в отеле, даже не поехав на игру,
– сообщил журналист.
Андрей Пискун добавил, что сейчас в киевском коллективе царит откровенно плохая атмосфера, а у главного тренера Игоря Костюка напряженные отношения с ветеранами команды – Андреем Ярмоленко и Виталием Буяльским.
Что дальше для Динамо
Динамо продолжит борьбу в чемпионате Украины. В третьем туре команда Игоря Костюка примет Колос из Ковалевки. Начало матча запланировано на 16 августа в 18:00 по киевскому времени.
Отметим, что киевскую команду раскритиковал бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич.