Несмотря на провал сборной Украины, Андрей Ярмоленко побил свой собственный рекорд

Матч со сборной Северной Ирландии не удался всем игрокам украинской команды, включая капитана Андрея Ярмоленко. Несмотря на то, что он был признан "львом матча", вингер не смог положительно повлиять на ход игры.

Но даже в таких условиях Ярмоленко все же удалось установить очередной рекорд. На уровне сборной у него теперь есть один уникальный показатель, пишет 24 Канал.

Рекорд Ярмоленко

Впервые выйдя на поле в Лиге наций этого года, Андрей Ярмоленко обновил свой собственный рекорд по количеству официальных соревнований, в которых он принимал участие в футболке национальной команды.

Это уже пятая Лига наций для вингера "Динамо", который играл во всех розыгрышах этого европейского турнира.

Также Ярмоленко выступал в четырех отборочных турнирах на чемпионат мира – 2010, 2014, 2018 и 2022 годов, но не получил вызова от Сергея Реброва на квалификацию "Мундиаля-2026".

Также четыре у него и еврокампании: 2012, 2016, 2020 и 2024. Приятно отметить, что, в отличие от мировых первенств, на всех этих чемпионатах Европы мы смогли выйти в финальную стадию.

Всего у Ярмоленко 13 различных официальных турниров. Рекорд принадлежал ему и раньше, ведь у ближайшего преследователя Андрея Пятова таких соревнований 11. Показатель 10 имеют сразу несколько футболистов – Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Николай Матвиенко и Виктор Цыганков.

Сколько голов должен забить Ярмоленко, чтобы стать лучшим бомбардиром

Главный рекорд, от которого Ярмоленко находится на минимальном расстоянии, – это количество голов в футболке сборной. Сейчас на счету динамовца 47 результативных ударов, всего на 1 меньше, чем у рекордсмена Андрея Шевченко. То есть для того, чтобы официально стать единоличным лучшим голеадором в истории главной команды, осталось отличиться дважды.