Але навіть за таких обставин Ярмоленку все ж вдалося встановити черговий рекорд. На рівні збірної він тепер має один унікальний показник, пише 24 Канал.

Рекорд Ярмоленка

Вперше вийшовши на поле у цьогорічній Лізі націй, Андрій Ярмоленко оновив свій власний рекорд за кількістю офіційних змагань, у яких він брав участь у футболці національної команди.

Це вже п'ята Ліга націй для вінгера Динамо, який грав у всіх розіграшах цього європейського турніру.

Також Ярмоленко виступав у чотирьох відборах на чемпіонат світу – 2010, 2014, 2018 та 2022 років, але не отримував виклику від Сергія Реброва на кваліфікацію Мундіалю-2026.

Так само чотири у нього і Євро-кампанії: 2012, 2016, 2020 та 2024. Приємно зазначити, що, на відміну від світових першостей, на всіх цих чемпіонатах Європи ми змогли потрапити до фінальної стадії.

Загалом у Ярмоленка 13 різних офіційних турнірів. Рекорд належав йому і раніше, адже у найближчого переслідувача Андрія Пятова таких змагань 11. Показник 10 має одразу група футболістів – Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Микола Матвієнко та Віктор Циганков.

Скільки голів має забити Ярмоленко, щоб стати найкращим бомбардиром

Головний рекорд, від якого Ярмоленко перебуває на мінімальній відстані, – це кількість голів у футболці збірної. Зараз у динамівця 47 результативних ударів, лише на 1 менше, ніж у власника рекорду Андрія Шевченка. Тобто для того, щоб офіційно стати одноосібним найкращим голеадором в історії головної команди, лишилося відзначитися двічі.