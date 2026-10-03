Но даже в таких условиях Ярмоленко все же удалось установить очередной рекорд. На уровне сборной у него теперь есть один уникальный показатель, пишет 24 Канал.

Рекорд Ярмоленко

Впервые выйдя на поле в Лиге наций этого года, Андрей Ярмоленко обновил свой собственный рекорд по количеству официальных соревнований, в которых он принимал участие в футболке национальной команды.

Это уже пятая Лига наций для вингера "Динамо", который играл во всех розыгрышах этого европейского турнира.

Также Ярмоленко выступал в четырех отборочных турнирах на чемпионат мира – 2010, 2014, 2018 и 2022 годов, но не получил вызова от Сергея Реброва на квалификацию "Мундиаля-2026".

Также четыре у него и еврокампании: 2012, 2016, 2020 и 2024. Приятно отметить, что, в отличие от мировых первенств, на всех этих чемпионатах Европы мы смогли выйти в финальную стадию.

Всего у Ярмоленко 13 различных официальных турниров. Рекорд принадлежал ему и раньше, ведь у ближайшего преследователя Андрея Пятова таких соревнований 11. Показатель 10 имеют сразу несколько футболистов – Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Николай Матвиенко и Виктор Цыганков.

Сколько голов должен забить Ярмоленко, чтобы стать лучшим бомбардиром

Главный рекорд, от которого Ярмоленко находится на минимальном расстоянии, – это количество голов в футболке сборной. Сейчас на счету динамовца 47 результативных ударов, всего на 1 меньше, чем у рекордсмена Андрея Шевченко. То есть для того, чтобы официально стать единоличным лучшим голеадором в истории главной команды, осталось отличиться дважды.