Опытный вингер сразу вывел команду в роли капитана, отметился забитым мячом и получил признание болельщиков как "Лев матча". Своими впечатлениями от игры футболист поделился в комментарии для пресс-службы УАФ.

Что сказал Ярмоленко после матча с Польшей?

Футболист поблагодарил болельщиков за признание.

Просто вау. Очень рад вернуться в сборную. Спасибо болельщикам,

– сказал игрок.

Он также отметил, что часть заслуги следует отдать главному тренеру или Виктору Цыганкову, который сделал два ассиста.

Но я понимаю, что это аванс от болельщиков, поэтому очень благодарю их,

– добавил он.

Возвращение в национальную команду после более чем годичной паузы и гол в матче, по словам Ярмоленко, не вызывают эйфории, а скорее подчеркивают важность постоянной работы.

Это показывает всем, что всегда надо работать, сколько бы лет тебе ни было, и тогда все возможно. Я благодарен главному тренеру за вызов и надеюсь, что его не подвел,

– поделился Ярмоленко.

О голе, забитом после 15 передач, Ярмоленко отметил: "Были кусочки, от которых главный тренер, наверное, останется довольным. Были моменты, в которых, наверняка, мы должны были сыграть лучше. Но это нормально, это только первая игра. Мы собрались только три дня назад".

Почему Ярмоленко не вызвали в сборную?

Бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров объяснял невызов Ярмоленко высокой конкуренцией на правом фланге атаки и недостаточно убедительной, по его мнению, игровой формой футболиста.

В то же время в медиа распространялись предположения, что Ярмоленко сознательно не привлекают в состав сборной, чтобы он не превзошел бомбардирское достижение действующего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. На тот момент в активе Ярмоленко было 46 голов (сейчас уже 47) за национальную команду, тогда как рекорд Шевченко составлял 48 мячей. Однако представители сборной неоднократно отвергали такие версии, называя их безосновательными.

Ситуация изменилась после назначения в начале мая 2026 года нового главного тренера – итальянского специалиста Андреа Мальдеры. Уже после своего прихода он принял решение вернуть Ярмоленко в состав национальной сборной Украины.

Как прошел матч против Польши?