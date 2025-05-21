В погоне за рекордом: Динамо объявило о продлении контракта с Андреем Ярмоленко

35-летний вингер решил не вешать бутсы на гвоздь после чемпионского сезона. Ярмоленко задержится в Динамо еще по крайней мере на сезон.

Киевское Динамо оформило свое 17-е чемпионство в Украине. Команда Александра Шовковского еще и может завершить сезон без поражений, если не уступит Колосу в последнем туре.

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Николаевич остается

Кроме того, "бело-синие" занялись продлением контрактов с важными игроками. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо, клуб решил пролонгировать соглашение с главным лидером команды.

Вингер Андрей Ярмоленко поставил свою подпись под новым контрактом с Динамо. Договор рассчитан на один год, до завершения сезона 2025-2026. Ожидается, что после этого игрок завершит карьеру и станет спортивным директором клуба.

Ярмоленко является настоящей легендой Динамо. Игрок выступал за киевлян с 2007 по 2017 годы, а в 2023-м вернулся в Киев после выступлений за Боруссию Дортмунд, Вест Хэм и Аль-Айн.

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Всего Андрей провел 392 матча за Динамо, оформив в них 157 голов. В рейтинге бомбардиров в истории "бело-синих" Ярмоленко занимает третье место, позади Блохина (265) и Реброва (163).

За это время Ярмоленко четыре раза выигрывал УПЛ, дважды – Кубок и трижды – Суперкубок Украины. Кроме того, вингер еще может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Сейчас топ-пятерка рейтинга следующая: