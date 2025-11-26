С детства грезил футболом: архивные фото юного Ярмоленка, который стал легендой Динамо

Андрей Ярмоленко один из величайших футболистов в истории Украины. Он находится среди списка лидеров в ряде престижных рейтингов и до сих пор претендует на звание лучшего бомбардира в истории национальной сборной.

Сезон-2025/2026 станет последним в игровой карьере именитого вингера, о чем он объявил ранее. 24 Канал подготовил подборку детских ретро-фото звезды отечественного спорта.

Как в детстве выглядел Ярмоленко?

Андрей родился 23 октября 1989 года в Санкт-Петербурге. Его родители родом из села Смолянка Черниговской области.

После свадьбы мать футболиста уехала работать в Россию, где к ней присоединился и муж. Однако уже через три года семья вернулась в Чернигов, где приобрела дом.

Именно там все детство и юность провел будущий лидер сборной Украины. По воспоминаниям матери, он примерно с четырех лет начал увлекаться футболом и не отпускал от себя мяч.



Андрей с родителями и младшей сестрой Натальей / Фото из семейного архива

А тренироваться Ярмоленко начал в семь лет. Семья жила рядом со спортивной школой и папа с дочкой и сыном пришли на стадион "Юность" поиграть.

Там их увидел тренер, которому понравилось, как действует с мячом парень. Он отметил, что Андрей левоногий, сделал пометку в блокноте и впоследствии его забрали в команду.

Ярмоленко быстро начал прогрессировать и завоевал немало индивидуальных наград. В седьмом классе он попробовал свои силы в киевском Динамо, но не выдержал конкуренции и вернулся в Чернигов.

Как рассказывал тренер футболиста Виктор Лазаренко, 13-летний Андрей очень тяжело переживал ту неудачу. Однако, к счастью, смог сделать выводы и не опустил руки.

Мы с ним очень много работали. Были времена, когда от него многие отвернулись, а я продолжал его вести. Он вернулся из Киева в таком состоянии, что было сложно его восстановить. Но удалось,

– рассказал специалист.



Ярмоленко в юности / Фото из семейного архива

Впоследствии именно он поспособствовал появлению будущего динамовца в составе местной Десны, где Ярмоленко и начал профессиональную карьеру. В 16-летнем возрасте юный футболист выступал за фарм-клуб в чемпионате области за добрянское Полесье.

Он играл преимущественно на позиции центрального нападающего и уже 8 октября 2006 года незадолго до своего 17-летия дебютировал за Десну. Андрей вышел на поле после перерыва в матче Первой лиги против сумского Спартака и провел дебют мечты – стал автором единственного гола, забив его ударом в падении через себя.

Надолго он не задержался в клубе родного города. Уже через несколько месяцев после первой игры на профессиональном уровне его подписало Динамо, где Андрей начал выступать за вторую команду киевлян.

В общем Ярмоленко сыграл всего девять матчей в составе Десны. В них он отметился тремя голами.



Бывший президент Десны и Андрей Ярмоленко после матча / Фото из архива Ивана Чауса

За Динамо-2 Андрей провел полтора сезона. Именно в этот период он познакомился со своей будущей женой Инной

У пары очень веселая история знакомства, которая состоялась во время одной из дискотек на берегу Днепра. Туда девушка пришла отдохнуть вместе с подругами, а Андрей с одноклубниками праздновал завершение сезона.



Ярмоленко в начале карьеры в Динамо / Фото из соцсетей киевского клуба

Тогда еще никому неизвестный футболист пригласил красавицу на танец. С тех пор все и закрутилось, но был один нюанс – игрок не хотел испугать Инну, которая ему нравилась, поэтому солгал о своем настоящем возрасте. Андрей сказал, что ему уже исполнилось 20 лет, хотя было всего 17, а его избраннице – 19.

Когда я заканчивала третий курс, он признался, что у него завтра в школе выпускной,

– вспоминала Инна.



Андрей с Инной в начале отношений / Фото из инстаграма избранницы футболиста

Но эта сознательная ложь не поставила точку на их отношениях. В октябре 2011 года пара официально узаконила свои отношения и создала новую семью.

В том же году супруги сыграли роскошную свадьбу, куда Андрей пригласил немало известных футболистов. Праздничное событие состоялось после окончания футбольного сезона.



Свадьба Андрея и Инны / Фото из соцсетей футболиста

После этого у пары родились три сына, а Андрей из перспективного футболиста превратился в настоящую легенду. Очень хочется, чтобы он смог завершить карьеру на позитивной ноте и возможно даже стал лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионате мира-2026. Сейчас его от рекорда Андрея Шевченка отделяет всего два гола.

Что известно о футбольном наследии Ярмоленка?