Ярмоленко забил роскошный гол в киевском дерби и повторил рекорд Реброва: эффектное видео
- Андрей Ярмоленко забил роскошный гол в киевском дерби, открыв счет на 39-й минуте игры против Оболони.
- Динамо победило Оболонь со счетом 3:0 в 25-м туре украинской Премьер-лиги-2024/2025.
В пятницу, 18 апреля, состоялся 25-й тур украинской Премьер-лиги-2024/2025. В одном из матчей Динамо на домашнем стадионе принимало Оболонь.
Киевское дерби завершилось победой "бело-синих" с разгромным счетом – 3:0. Одним из главных героев игры стал ветеран команды Андрей Ярмоленко, пишет 24 канал.
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Что покорилось Ярмоленко
Андрей Николаевич Ярмоленко открыл счет на 39-й минуте противостояния между Динамо и Оболонью. Лидер "бело-синих" забил роскошный гол из-за пределов штрафной зоны соперника.
Гол Ярмоленко в ворота Оболони: смотрите видео
Таким образом Ярмоленко отметился 113-м голом за киевлян в украинской Премьер-лиге. Лидер Динамо догнал Сергея Реброва, который сейчас тренирует сборную Украины, по количеству забитых мячей в чемпионате страны за столичный клуб.
Андрей Ярмоленко расположился на 4 позиции среди лучших голеадоров УПЛ. Третье место у Евгения Селезнева – 117 голов, на второй строчке Сергей Ребров – 123 (10 за Шахтер) и лидирует Максим Шацких – 124.