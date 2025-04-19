Киевское дерби завершилось победой "бело-синих" с разгромным счетом – 3:0. Одним из главных героев игры стал ветеран команды Андрей Ярмоленко, пишет 24 канал.

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Что покорилось Ярмоленко

Андрей Николаевич Ярмоленко открыл счет на 39-й минуте противостояния между Динамо и Оболонью. Лидер "бело-синих" забил роскошный гол из-за пределов штрафной зоны соперника.

Гол Ярмоленко в ворота Оболони: смотрите видео

Таким образом Ярмоленко отметился 113-м голом за киевлян в украинской Премьер-лиге. Лидер Динамо догнал Сергея Реброва, который сейчас тренирует сборную Украины, по количеству забитых мячей в чемпионате страны за столичный клуб.

Андрей Ярмоленко расположился на 4 позиции среди лучших голеадоров УПЛ. Третье место у Евгения Селезнева – 117 голов, на второй строчке Сергей Ребров – 123 (10 за Шахтер) и лидирует Максим Шацких – 124.