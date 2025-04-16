Киевское Динамо объявило о продлении контракта со своим капитаном Виталием Буяльским. Полузащитник подписал новое соглашение до 30 июня 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "бело-синих".

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Руководство Динамо сыграло на опережение

Предыдущий контракт Буяльского истекал летом этого года. В услугах креативного хавбека были заинтересованы клубы американской МЛС и турецкой Суперлиги. Однако Виталий продолжит играть за столичный клуб.

Буяльский остается в Динамо / фото ФК Динамо

Достижения Буяльского в Динамо

Напомним, что Виталий Буяльский начал заниматься футболом на родной Винничине. В 16-летнем возрасте талантливого футболиста из столичного РВУФК пригласили в киевское Динамо.

Дебют за основную команду "бело-синих" состоялся 21 сентября 2011 года в поединке 1/16 финала Кубка Украины против Кремня (3:2). Некоторое время Буяльский набирался опыта в ужгородской Говерле, за которую выступал в сезоне 2013/14.

Вернувшись в Динамо Виталий сумел завоевать место в стартовом составе и постепенно стал одним из лидеров команды. За все время он сыграл за киевлян 352 матча, забил 79 голов и отдал 62 ассиста.

Вместе с "бело-синими" он выигрывал три звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре – Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Динамо реально претендует на чемпионство и завоевания Кубка Украины. Свой следующий матч подопечные Александра Шовковского сыграют в пятницу, 18 апреля. В киевском дерби "бело-синие" встретятся с Оболонью.