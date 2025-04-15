Чемпионат Украины по футболу 2024-2025 приближается к своему завершению. Командам осталось отыграть шесть туров, чтобы определить чемпиона, представителей в еврокубках и обладателей путевок в Первую лигу.

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Цены от 500 гривен

Безусловно, самым ожидаемым событием последнего месяца станет бой между Шахтером и Динамо. Второе классическое дерби этого сезона пройдет 27 апреля во Львове. Начало – в 18:00.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Шахтера, "горняки" уже начали продажу билетов на эту встречу. Сейчас эта опция доступна только для фанатов, которые покупали пропуска на игры против Кривбасса и Колоса.

В общую продажу билеты поступят 20 апреля. Минимальная цена на них равна 500 гривен. Желающим приобрести места Business seats и Sky Box придется потратить от 1300 до 3500 гривен. Один фанат сможет купить не более двух билетов.

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Приобрести билеты можно на сайте Шахтера. Кроме того, их количество ограничено из-за правил безопасности во время военного положения. Встреча состоится на стадионе "Арена-Львов".

Напомним, что Динамо является главным фаворитом на чемпионство в УПЛ. Команда Александра Шовковского опережает Александрию на шесть очков, а Шахтер – на 10.