Экс-футболист Динамо и Манчестер Юнайтед незаконно посетил оккупированный Крым
- Андрей Канчельскис, бывший футболист Манчестер Юнайтед, посетил оккупированный Крым, что нарушает украинское законодательство.
- Канчельскис возглавляет команду Динамо Брянск, которая проводит тренировочный сбор в Крыму, и планирует товарищеские матчи с командами с оккупированных территорий.
Бывший украинский футболист Андрей Канчельскис окончательно опорочил свою репутацию. Известный в прошлом полузащитник Манчестер Юнайтед и Эвертона посетил оккупированный россиянами Крым.
В оккупированном россиянами Крыму тренировочный сбор проводит команда Динамо Брянск, которую возглавляет Андрей Канчельскис. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы российского клуба, пишет 24 Канал.
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Экс-звезда МанЮнайтед стал нарушителем закона
В рамках тренировочного сбора команда Канчельскиса собирается сыграть товарищеские матчи против так называемой сборной Запорожской области (оккупированной части) и Фрегатом, который по мнению захватчиков представляет Херсон (город освобожден от россиян в 2022 году).
Отметим, что за нарушение украинского законодательства Канчельскису может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Что известно о Канчельскисе
- Напомним, что Андрей Канчельскис родился в Украине, где начал свою футбольную карьеру. Он выступал за Звезду Кировоград (ныне Кропивницкий – 24 Канал), Динамо Киев и Шахтер. В 1991 году стал игроком Манчестер Юнайтед, за который сыграл 161 матч.
- В 1992 году, после распада Советского Союза, решил представлять сборную России.
- В его послужном списке также выступления за Эвертон, Манчестер Сити, Фиорентину, Глазго Рейнджерс, Саутгемптон и другие клубы.
- После завершения игровой карьеры начал тренерскую деятельность. Однако нигде не задерживался из-за неудовлетворительных результатов.
- Очередным клубом Канчельскиса стало Динамо из Брянска, которое представляет третий по силе российский дивизион.