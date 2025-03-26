В оккупированном россиянами Крыму тренировочный сбор проводит команда Динамо Брянск, которую возглавляет Андрей Канчельскис. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы российского клуба, пишет 24 Канал.

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В рамках тренировочного сбора команда Канчельскиса собирается сыграть товарищеские матчи против так называемой сборной Запорожской области (оккупированной части) и Фрегатом, который по мнению захватчиков представляет Херсон (город освобожден от россиян в 2022 году).

Отметим, что за нарушение украинского законодательства Канчельскису может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Что известно о Канчельскисе