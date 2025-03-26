В окупованому росіянами Криму тренувальний збір проводить команда Динамо Брянськ, яку очолює Андрєй Канчельскіс. Про це стало відомо з повідомлень пресслужби російського клубу, пише 24 Канал.
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Ексзірка МанЮнайтед став порушником закону
В рамках тренувального збору команда Канчельскіса збирається зіграти товариські матчі проти так званої збірної Запорізької області (окупованої частини) та Фрегатом, який на думку загарбників представляє Херсон (місто звільнене від росіян у 2022 році).
Зазначимо, що за порушення українського законодавства Канчельскісу може загрожувати позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
Що відомо про Канчельскіса
- Нагадаємо, що Андрій Канчельскіс народився в Україні, де розпочав свою футбольну кар'єру. Він виступав за Зірку Кіровоград (нині Кропивницький – 24 Канал), Динамо Київ та Шахтар. У 1991 році став гравцем Манчестер Юнайтед, за який зіграв 161 матч.
- У 1992 році, після розпаду Радянського Союзу, вирішив представляти збірну Росії.
- В його послужному списку також виступи за Евертон, Манчестер Сіті, Фіорентину, Глазго Рейнджерс, Саутгемптон та інші клуби.
- Після завершення ігрової кар'єри розпочав тренерську діяльність. Однак ніде не затримувався через незадовільні результати.
- Черговим клубом Канчельскіса стало Динамо з Брянська, яке представляє третій за силою російський дивізіон.