В окупованому росіянами Криму тренувальний збір проводить команда Динамо Брянськ, яку очолює Андрєй Канчельскіс. Про це стало відомо з повідомлень пресслужби російського клубу, пише 24 Канал.

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В рамках тренувального збору команда Канчельскіса збирається зіграти товариські матчі проти так званої збірної Запорізької області (окупованої частини) та Фрегатом, який на думку загарбників представляє Херсон (місто звільнене від росіян у 2022 році).

Зазначимо, що за порушення українського законодавства Канчельскісу може загрожувати позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Що відомо про Канчельскіса