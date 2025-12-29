Андрей родился в 1977 году в городе Львов. 24 Канал рассказывает пять самых интересных фактов из истории жизни и спортивной карьеры Котельника.

Лучший боксер Львовщины?

Спортсмен учился во Львовском училище физической культуры. Там Андрей был воспитанником Дмитрия Сосновского, который является заслуженным тренером Украины.

На любительском уровне провел 150 поединков, получив 135 побед. Также на старте карьеры Андрей пять раз становился чемпионом Украины по боксу.

Чемпион Европы в 90-е

В 1999 году боксер прославился благодаря своим выступлениям на Кубке Европы. Тогда турнир проходил во Львове и Котельнику родные стены помогли добиться успеха.

Андрей стал победителем турнира. Кроме того, за четыре года до этого боксер становился лучшим на континенте среди юниоров на соревновании в венгерском Шиофоке.

Медаль на Олимпиаде

Одним из главных достижений уроженца Львова стала награда Олимпийских игр. В 2000 году в Сиднее Котельник получил серебряную медаль в легкой весовой категории.

Там Андрей прошел четырех оппонентов и вышел в финал. К сожалению, в решающем противостоянии украинец уступил кубинцу Марио Кинделану (4:14).

Единственный чемпион мира из Львова

В том же 2000 году Андрей подписал контракт с компанией Universum Box-Promotions и начал профессиональную карьеру. Тогда же Котельник перешел в первый полусредний вес.

На профессиональном уровне украинец выиграл 32 из 37 поединков. В 2008 году Котельник смог получить чемпионский пояс по версии WBA благодаря победе техническим нокаутом над Гэвином Рисом. Им он владел до 2009-го, когда уступил Амиру Хану.

Что делает после завершения карьеры?

Свою карьеру Андрей завершил в 2014 году в родном Львове. Во время вечера бокса на "Арене-Львов" Котельник одержал победу над грузином Александером Бенидзе. В течение своей профессиональной карьеры Котельник заработал около 2 миллионов долларов.

Боксер состоит в браке с женой Татьяной с которой воспитывает дочь Викторию. Ранее Андрей жил в немецком Гамбурге, но впоследствии вернулся в Украину. Он принимает активное участие и в спортивной жизни Украины.

Не так давно Котельник комментировал выступления украинцев на чемпионате мира по боксу. Также Андрей основал академию во Львове и возглавил местную федерацию бокса. Также Котельник является председателем Ассоциации бокса Украины.