Лунин должен выйти в основе Реала вместо Куртуа после матчей между Украиной и Бельгией

Украинский кипер получит новый шанс показать себя в матче против аутсайдера Ла Лиги. Поможет Лунину в этом стала травма Тибо Куртуа.

Украинец Андрей Лунин продолжает оставаться резервным вратарем Реала. Вратарь пока не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа и довольствуется редкими появлениями на поле.

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Новый шанс для Лунина

Впрочем, бельгиец нередко получает повреждения и это позволяет Лунину играть в матчах Ла Лиги или Лиги чемпионов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca, Куртуа может пропустить ближайшую игру Реала.

Тибо не играл в ответном матче между Бельгией и Украиной из-за дискомфорта в мышцах. Сейчас бельгиец тренируется индивидуально, а тренерский штаб Реала планирует поберечь кипера на матч против Леганеса.

Эта игра состоится в субботу, 29 марта, в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что в воротах мадридцев будет играть Андрей Лунин, тогда как Куртуа будут готовить к полуфинальной битве с Реал Сосьедадом в Кубке Испании.

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Она запланирована на 1 апреля. Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры по трансферу Лунина. Англичане оценивают вратаря в 20-25 миллионов евро.

Напомним, что Лунин перешел в Реал в 2018 году за 8 миллионов евро из Зари. За это время он наиграл 58 матчей, из них 11 – в этом сезоне. Сейчас мадридцы занимают второе место в Ла Лиге, уступая Барселоне по личным встречам.