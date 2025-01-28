Лучше, чем Щенсны и Пенья: в Испании высоко оценили мастерство украинского голкипера
Андрей Лунин не получает много игрового времени, но всегда использует свой шанс сполна. Украинский голкипер удачно заменяет Тибо Куртуа, когда бельгиец не может помочь команде.
За свою игру в рамке ворот вратарь Реала получил похвалу. Известный испанский скаут Маноло Ромеро высоко оценил мастерство 25-летнего игрока "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на elBar.
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Отличие для Лунина
Маноло Ромеро прокомментировал игру Андрея Лунина в мадридском Реале. Испанский аналитик отметил квалификацию голкипера сборной Украины.
Скаут сравнил украинского вратаря с его визави из Барселоны. Ромеро считает, что Лунин лучше, чем резервные голкиперы каталонцев Войцех Щенсны и Иньяки Пенья.
Лунин находится на высшем уровне, чем Щенси и Пенья,
– считает Ромеро.
Отметим, что Андрей Лунин в текущей кампании сыграл за Реал в семи матчах. Украинский голкипер пропустил десять голов и имеет в своем активе три клиншита.
К слову. Андрей Лунин стал первым голкипером Реала, который смог отдать ассист в 21 веке. Это достижение покорилось украинскому голкиперу в игре против Осасуны в рамках 13-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025.
Напомним, что 29 января, Реал на выезде сыграет против Бреста в восьмом туре Лиги чемпионов-2024/2025. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.