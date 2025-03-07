Барселона положила глаз на игрока сборной Украины, но получила отказ

Каталонский клуб предпринял попытку обокрасть своего главного конкурента по чемпионату Испании. Впрочем Андрей Лунин решил не идти на такой резонансный трансфер.

Украинский вратарь Андрей Лунин пользуется спросом на трансферном рынке. После уверенной игры в сезоне 2023-2024 на игрока Реала начали обращать внимание топ-клубы.

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Лунина хотят в Барсе

Летом были слухи об интересе со стороны Челси, Баварии и Атлетико, а недавно Лунин попал в шорт-лист Манчестер Юнайтед. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central, появился довольно неожиданный претендент на Андрея.

В услугах украинца заинтересовался принципиальный соперник мадридцев Барселона. Сообщается, что президент "блаугранас" Жоан Лапорта встретился с агентом вратаря Жорже Мендешем и поинтересовался относительно возможного трансфера украинца.

Впрочем, португалец заверил, что Лунин не планирует менять клуб в ближайшее время. Кроме этого, Реал вряд ли отпустит своего игрока в стан главного конкурента.

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Контракт 26-летнего вратаря с Реалом действует до 2030 года. Андрей перебрался в стан "бланкос" в 2018 году и сыграл за них 57 матчей. Лунин не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

Однако прошлый сезон бельгиец пропустил из-за тяжелой травмы, поэтому основным в Реале был именно Лунин. Украинец выдал впечатляющий сезон и помог мадридцам стать чемпионами Испании и выиграть Лигу чемпионов.