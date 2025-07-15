Лунин заинтересовал участника Лиги чемпионов из Испании: футболисту гарантируют место в основе
- Андрей Лунин может покинуть Реал в 2025 году и перейти в испанский клуб, где ему обещают место в основном составе.
- В сезоне 2024/2025 Лунин сыграл 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов и сохранил "сухой" счет в шести из них.
Андрей Лунин может покинуть Реал летом 2025 года. Украинский голкипер хочет получать больше игровой практики в клубе, а не быть дублером бельгийца Тибо Куртуа.
26-летний вратарь "сливочных" получил интересный вариант для продолжения карьеры и может остаться в Испании. Более того, Лунину гарантируют место в основном составе, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
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Где продолжит карьеру Лунин?
По информации источника, Андрей Лунин может покинуть Реал и перейти в Вильярреал, который также играет в Ла Лиге. Украинскому голкиперу обещают место в основном составе "желтой субмарины".
Андрей Лунин также сможет сыграть в Лиге чемпионов. Вильярреал по итогам прошлого сезона пробился в основную сетку главного европейского турнира.
Однако у украинского голкипера есть конкурент. "Желтая субмарина" также заинтересована в трансфере Пау Лопеса, который выступает за мексиканскую Толуку.
К слову. Андрей Лунин в сезоне-2024/2025 сыграл в 14 матчах за Реал. За это время украинский голкипер пропустил 19 голов и в шести играх сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось о том, что голкипер Реала Андрей Лунин заинтересовал европейский гранд из Германии. В клубе ищут замену легендарному голкиперу.