Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить клубную прописку. Вратарь недоволен обещанием главного тренера мадридского гранда Хаби Алонсо относительно его игровой практики.

26-летний украинский футболист до сих пор не провел ни одного матча за Реал в текущем сезоне-2025/2026. Поэтому Андрей Лунин разочаровался в главном тренере "сливочных" Хаби Алонсо, который обещал совсем другую картину его выступлений, передает 24 Канал со ссылкой на El Nacional.

Почему Лунин обиделся на Алонсо?

Украинский вратарь обвинил наставника Реала во лжи относительно его игрового времени и хочет покинуть команду. Лунин стремится играть, поэтому хочет перебраться в другой клуб. Андрей считает, что Хаби Алонсо сделал положительное заявление о его игровой практики только ради того, чтобы удержать его в команде.

Ситуация дошла уже до такой стадии, что голкипер и тренер минимизировали свое общение в рабочем процессе.

Источник сообщает, что один из капитанов Реала Дани Карвахаль решил поддержать Лунина в этой неприятной ситуации. Испанский защитник попытался утешить украинского вратаря и убедить его остаться. Но Андрею уже надоело быть в тени бельгийца Тибо Куртуа. В то же время звезда мадридцев Федерико Вальверде посоветовал украинцу уйти в другую команду.

Ранее издание Bernabéu Digital цитировало слова главного коуча Реала как раз по игровому времени Лунина. Тогда Алонсо обещал место в старте Андрею на кубковую игру.

"Нужно чувствовать себя готовым. У нас есть великолепный вратарь в лице Куртуа, но Лунин доказал свою состоятельность и также готов. Посмотрим, как сложится ситуация в турнирах. В декабре мы стартуем в Кубке Испании. Посмотрим, какое решение мы примем. Лунин должен чувствовать себя готовым, даже если до сих пор не играл", – говорил Алонсо.

К слову. За все время (с 2018 года) Андрей Лунин провел за Реал 62 матча, в которых пропустил 70 голов и 22 игры провел на ноль (данные Transfermarkt).

