Известный испанский клуб заинтересовался 26-летним вратарем. "Сливочные" ответили на полученное предложение по трансферу Лунина, сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.
Кто хотел подписать Лунина?
Известно, что Андрей Лунин мог покинуть Реал в последние часы трансферного окна и перейти в другой испанский клуб. Жирона сделала предложение по украинскому голкиперу.
Жирона хотела подписать Лунина, но не была готова осуществить полноценный трансфер украинца. "Красно-белые" предложили аренду, но Реал отклонил предложение каталонцев.
К слову. Жирона подписала другого голкипера вместо Андрея Лунина. К каталонцам присоединился вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович.
Напомним, что Андрей Лунин исполняет роль дублера Тибо Куртуа. Украинец ни разу не появлялся на поле в сезоне 2025/2026.
Что известно о Лунине в Реале?
Андрей Лунин перешел из луганской Зари в Реал летом 2018 года за 8,5 миллионов евро.
В составе "Королевского клуба" Лунин сыграл в 62 матчах, пропустил 70 голов и в 22 играх оставил ворота нетронутыми.
В 2024 году Андрей Лунин подписал новый контракт с Реалом до 2030 года.