Известный испанский клуб заинтересовался 26-летним вратарем. "Сливочные" ответили на полученное предложение по трансферу Лунина, сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

Читайте также Зинченко сменил клубную прописку: где будет играть лидер сборной Украины

Кто хотел подписать Лунина?

Известно, что Андрей Лунин мог покинуть Реал в последние часы трансферного окна и перейти в другой испанский клуб. Жирона сделала предложение по украинскому голкиперу.

Жирона хотела подписать Лунина, но не была готова осуществить полноценный трансфер украинца. "Красно-белые" предложили аренду, но Реал отклонил предложение каталонцев.

К слову. Жирона подписала другого голкипера вместо Андрея Лунина. К каталонцам присоединился вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович.

Напомним, что Андрей Лунин исполняет роль дублера Тибо Куртуа. Украинец ни разу не появлялся на поле в сезоне 2025/2026.

Что известно о Лунине в Реале?