Відомий іспанський клуб зацікавився 26-річним воротарем. "Вершкові" відповіли на отриману пропозицію стосовно трансферу Луніна, повідомляє 24 канал із посиланням на DefensaCentral.

Хто хотів підписати Луніна?

Відомо, що Андрій Лунін міг покинути Реал в останні години трансферного вікна та перейти в інший іспанський клуб. Жирона зробила пропозицію щодо українського голкіпера.

Жирона хотіла підписати Луніна, але не була готова здійснити повноцінний трансфер українця. "Червоно-білі" запропонували оренду, але Реал відхилив пропозицію каталонців.

До слова. Жирона підписала іншого голкіпера замість Андрія Луніна. До каталонців приєднався воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович.

Нагадаємо, що Андрій Лунін виконує роль дублера Тібо Куртуа. Українець жодного разу не з'являвся на полі у сезоні 2025/2026.

Що відомо про Луніна у Реалі?