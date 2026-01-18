Лунин на пороге трансфера в английский гранд: украинец уже принял решение
- Андрей Лунин может перейти в английский клуб, где ему обещают место в основном составе и более высокую зарплату.
- Лунин не доволен ролью второго вратаря в Реале и принял решение относительно своего будущего в команде.
Андрей Лунин на этой неделе провалился в финале Кубка Испании между Реалом и Альбасете. В частности, из-за ошибок украинского голкипера "сливочные" вылетели из турнира, уступив со счетом 3:2.
На этом фоне слухи о трансфере Лунина только усилились. В СМИ появилась информация, что вратарь "Королевского клуба" может оказаться в Англии, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на El Nacional.
Куда может перейти Лунин?
По информации источника, в трансфере украинского голкипера заинтересован гранд английского футбола – Челси. "Аристократы" видят перспективу в подписании Лунина и готовят переход 26-летнего вратаря летом 2026 года.
В лондонском клубе гарантируют Андрею место в основном составе команды. Кроме того, "синие" предлагают значительно большую зарплатную, чем украинский футболист получает в мадридском Реале.
Зато Лунин принял решение относительно будущего. Он не доволен ролью второго вратаря и планирует сменить клуб – предложение Челси привлекает украинского вратаря.
Напомним, что в субботу 17 января Лунин оказался вне заявки Реала на матч против Леванте в 20-м туре Ла Лиги 2025 – 2026. По данным инсайдера Марио Кортеганы, украинец накануне получил травму – в клубе работают над его возвращением.
Как сложилась карьера Лунина в Реале?
Лунин перешел в Реал из Зари за 9 миллионов евро в 2018 году. После нескольких аренд он в конце концов закрепился в "Королевском клубе", но в роли дублера Тибо Куртуа.
На сегодня украинский голкипер сыграл в составе Реала 65 матчей, в которых пропустил 78 голов. В 22 поединках 26-летний вратарь сохранил ворота нетронутыми.
В сезоне 2025 – 2026 Лунин сыграл лишь в трех матчах за Реал. Украинец ни разу не отстоял "на ноль".
Напомним, что контракт украинского голкипера рассчитан до 2030 года. А недавно в медиа появилась информация, что также Тоттенхэм заинтересовался Луниным.