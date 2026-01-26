"Терпение лопнуло": Лунин окончательно определился с будущим

Украинский голкипер Андрей Лунин не может гарантировать себе место в сборной из-за отсутствия игровой практики в Реале. Такая ситуация футболиста больше не устраивает.

Новый главный тренер "бланкос" Альваро Арбелоа пообещал украинцу, что тот еще будет выходить на поле в этом году. Однако Лунин уже не намерен никого слушать, пишет El Nacional.

Смотрите также Реал повесил ценник на Лунина: сколько придется заплатить за трансфер украинца

Что Лунин решил о своем будущем в Реале?

Каталонское издание утверждает, что голкипер уже поговорил с руководством мадридского клуба и четко выразил желание уйти в летнее трансферное окно.

Лунин недоволен тем, что место первого номера прочно закреплено за Тибо Куртуа, и по этому поводу в команде не ведется никакой дискуссии. Даже когда Андрей надежно подменяет бельгийца во время его пребывания в лазарете и демонстрирует хорошую игру, это не увеличивает его шансы выиграть конкуренцию.

Президент Флорентино Перес не собирается уговаривать украинца и не имеет возражений относительно его прощания с Реалом. Сам Лунин понимает, что у него не будет проблем с поиском новой команды.

Среди потенциальных претендентов на Лунина называют три английские гранды – Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси.

Как Лунин играет в Реале?