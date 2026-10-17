Португальский специалист пообщался с представителями СМИ перед матчем Ла Лиги против Севильи. Слова 63-летнего тренера Реала приводит 24 Канал.

Что Моуринью сказал о Лунине

По словам Жозе Моуринью, Лунин не выступает в официальных матчах "королевского" клуба в связи с сильным положением бельгийца Тибо Куртуа.

В то же время наставник Реала высоко оценил старания украинца.

Лунин заслуживает играть – и я не шучу. Он невероятно много работает каждый день бок о бок с лучшим вратарем мира, сохраняет позитивный настрой, но при этом не получает игрового времени. Я не могу выпустить их обоих одновременно,

– сказал Моуринью.

Отметим, что матч Реал – Севилья состоится в воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Что происходит в карьере Лунина

В сезоне 2026/27 украинец не провел ни одного официального матча в составе мадридского клуба.

Недавно появлялась информация, что Андрей может покинуть состав Реала или потерять место даже второго вратаря.

Помимо игровых моментов, иногда в карьере Лунина здесь также играют роль и другие обстоятельства. В сентябре Андрей пропустил матч Лиги чемпионов своего клуба из-за болезни.