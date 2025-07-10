Андрей Лунин опозорился незнанием украинского языка на тренировке Реала. Голкипер должен был перевести слово полуфинал на родной язык, но вместо этого использовал русский, сказав "полуфинал".

В украинском сообществе ошибка Лунина в простом слове вызвала бурную реакцию. В России неожиданно стали на защиту вратаря "Королевского клуба", сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Украина должна была вступиться за Лунина

Дмитрий Свищев стал решил защитить Андрея Лунина, который вместо слова полуфинал, произнес на русском "полуфинал". Депутат Госдумы заявил, что Украина не защищает своих граждан.

Свищев также решил напомнить о вечном нарративе россиян относительно языка. Российский депутат заявил, что поступок Андрея Лунина, это пример того, что в Украине вражеский язык считают родным.

В этом нет ничего постыдного. Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он разговаривает дома, который ему дали родители. Конечно, Лунина начали в соцсетях хейтить и даже оскорблять, но я считаю, что любое правовое государство, каким себя считает Украина, должно было бы вступиться за своего гражданина. Этого не произошло и не произойдет,

– сказал Свищев.

В социальных сетях удивлены высказыванию Дмитрия Свищева по ситуации с Андреем Луниным. Ведь россияне собственноручно сделали так, чтобы украинцы начали отказываться от языка оккупанты.

Ранее сообщали, что Хаби Алонсо определился с судьбой Андрея Лунина в Реале. В клубе составили список футболистов, которые будут выставлены на трансфер.