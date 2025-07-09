Украинский вратарь Андрей Лунин остается одним из самых успешных наших земляков в футболе. Впрочем, перед полуфиналом Клубного чемпионата мира-2025 кипер Реала попал в неприятную ситуацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Реал Мадрид.
По теме Главный тренер Реала принял важное решение для Лунина: останется ли футболист в клубе
Провал Лунина
Уже в среду, 9 июля, "бланкос" поборются с ПСЖ за путевку в финал КЧМ. Перед игрой мадридцы провели челлендж для своих игроков, которые должны были сказать слово "півфінал" на родном языке.
Участие в нем приняли Винисиус, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Лука Модрич и другие игроки. Среди них был и Лунин, однако Андрей вместо украинского языка произнес "полуфинал" на русском.
Как Лунин проходил челлендж от Реала: смотреть видео
Интересно, что подпись "півфінал" на видео была на украинском. Да и флаг самой Украины. Неудивительно, что на фоне войны с Россией футбольные фанаты выразили возмущение переходом Лунина на язык оккупантов и посмеялись над ним.
- "На языке матери"
- "Я на украинском не смагу, у меня русскаязичная челюсть""
- "Ну сказал на хорватском, бывает..."
- "Спалился"
- "Долбоеб и позорище"
- "Лунтик, "полуфинал" играется в пределах болот, а "полуфинал" во всём остальном цивилизованном мире"
- "Хорошо хоть СММщики Реала не такие тупые, как их голкипер"
- "Андрюша, ты что забыл как каша дома пахнет или шо?"
- "В Реал Забарному тоже нельзя, тут тоже московский вратарь"
- "Еб*ное позорище, до сих пор не можешь язык выучить и себя отграничить от ру*ни, с*ка 1 слово не смог сказать на украинском"
- "Друг, у тебя что-то с дикцией или челюстью? Намекни нам, потому что плохо получается произносить полуфинал"
- "Андрей, вы к какой стране себя относите?"
Гневная реакция украинцев в соцсети на русскую речь Лунина:
Напомним, что Лунин выступает за Реал с 2018 года. Сначала мадридцы отдавали кипера в аренду в Леганес, Вальядолид и Овьедо. Впрочем, с 2020 года Андрей остается в Мадриде и не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.
Читайте также Лунин с одноклубниками приняли участие в интересном опросе: видео собрало сумасшедшие просмотры
Сейчас украинец провел 62 матча за "бланкос" и записал на свой счет 22 ассиста. В составе Реала Лунин выиграл 11 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.