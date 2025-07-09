Український воротар Андрій Лунін залишається одним з найуспішніших наших земляків у футболі. Втім, перед півфіналом Клубного чемпіонату світу-2025 кіпер Реала потрапив у неприємну ситуацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Реал Мадрид.
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Провал Луніна
Вже у середу, 9 липня, "бланкос" позмагаються із ПСЖ за путівку до фіналу КЧС. Перед грою мадридці провели челендж для своїх гравців, які мали сказати слово "півфінал" рідною мовою.
Участь у ньому взяли Вінісіус, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Тібо Куртуа, Антоніо Рюдігер, Лука Модрич та інші гравці. Серед них був і Лунін, проте Андрій замість української мови вимовив "полуфінал" російською.
Як Лунін проходив челендж від Реала: дивитися відео
Цікаво, що підпис "півфінал" на відео був українською. Та і прапор самої України. Не дивно, що на тлі війни з Росією футбольні фанати висловили обурення переходом Луніна на мову окупантів і покепкували з нього.
- "На язикє матєрі"
- "Я на украінском нє смагу, у меня русскаязічная челюсть""
- "Ну сказав хорватською, буває..."
- "Спалився"
- "Довбай*б і позорище"
- "Лунтік, "полуфинал" грається в межах боліт, а "півфінал" в усьому іншому цивілізованому світі"
- "Добре хоч СММники Реалу не такі тупі, як їхній голкіпер"
- "Андрюша, ти що забув як каша вдома пахне чи шо?"
- "В Реал Забарному теж не можна, тут теж московскій воротар"
- "Єб*не позорисько, досі не можеш мову вивчити та себе відмежувати від ру*ні, с*ка 1 слово не зміг сказати українською"
- "Друже, у тебе щось з дикцією чи щелепою? Натякни нам, бо погано виходить вимовляти півфінал"
- "Андрію, ви до якої країни себе відносите?"
Гнівна реакція українців у соцмережі на російську мову Луніна:
Нагадаємо, що Лунін виступає за Реал з 2018 року. Спочатку мадридці віддавали кіпера в оренду в Леганес, Вальядолід і Ов'єдо. Втім, з 2020 року Андрій залишається в Мадриді та не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа.
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Наразі українець провів 62 матчі за "бланкос" і записав на свій рахунок 22 асисти. У складі Реала Лунін виграв 11 трофеїв, в тому числі дві Ліги чемпіонів і два чемпіонати Іспанії.