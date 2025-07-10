В українській спільноті помилка Луніна у простому слові викликала бурхливу реакцію. В Росії неочікувано стали на захист воротаря "Королівського клубу", повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Україна мала заступитись за Луніна

Дмитро Свищев став вирішив захистити Андрія Луніна, який замість слова півфінал, вимовив російською "полуфінал". Депутат Держдуми заявив, що Україна не захищає своїх громадян.

Свищев також вирішив нагадати про вічний наратив росіян щодо мови. Російський депутат заявив, що вчинок Андрія Луніна, це приклад того, що в Україні ворожу мову вважають рідною.

У цьому немає нічого ганебного. Кожна людина має право говорити тією мовою, якою вона розмовляє вдома, яку їй дали батьки. Звісно, Луніна почали в соцмережах хейтити і навіть ображати, але я вважаю, що будь-яка правова держава, якою себе вважає Україна, мала б заступитися за свого громадянина. Цього не сталося і не станеться,

– сказав Свищев.

У соціальних мережах здивовані висловлюванню Дмитра Свищева щодо ситуації з Андрієм Луніним. Адже росіяни власноруч зробили так, щоб українці почали відмовлятись від мови окупанти.

Раніше повідомляли, що Хабі Алонсо визначився з долею Андрія Луніна у Реалі. У клубі склали список футболістів, які будуть виставлені на трансфер.