Гроза авторитетов: Лунин накричал на звездного ветерана Реала во время матча Ла Лиги

Голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин получил очередной шанс от Карло Анчелотти. Украинец заменил в воротах бельгийца Тибо Куртуа в матче чемпионата Испании.

Мадридский Реал в матче 27-го тура Ла Лиги одержал победу над Райо Вальекано со счетом 2:1. Андрей Лунин помог "бланкос" заработать три балла, но не сумел сохранить ворота "сухими", пишет 24 Канал.

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Что не понравилось Лунину

"Королевский клуб" перед свистком на перерыв имел счет 2:0. Однако в компенсированное время хавбек Райо Вальекано Педро Диас забил гол в раздевалку.

Пропущенный мяч вызвал гнев Андрея Лунина. В раздевалке он высказал претензии Луке Модричу и Орельену Чуамене. Об этом сообщает defensacentral.com.

Украинский голкипер был недоволен действиями партнеров по команде, которые не помешали сопернику пробить из-за пределов штрафной площади.

Вам нужно блокировать эти удары,

– кричал Лунин в адрес Модрича и Чуамени.

Отметим, что во втором тайме "галактикос" не пропустили и сохранили победный счет. Поэтому претензии Лунина подействовали на звездных партнеров по команде.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин имеет меньше игровой практики. Украинец сыграл 10 матчей во всех турнирах и пропустил 13 мячей. На счету Андрея четыре клиншита.

Следующий поединок "сливочные" сыграют 12 марта в Лиге чемпионов. В ответном матче 1/8 финала Атлетико будет принимать Реал. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Лунина.