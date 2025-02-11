Андрею Лунину – 26: как голкипер Реала стал самым титулованным украинцем в Европе

Андрей Лунин – самый титулованный украинский футболист в Европе. Немалое количество трофеев покорились голкиперу во время выступлений в Испании и на европейской арене.

Сегодня 11 февраля вратарь сборной Украины и Реала празднует 26-й День рождения. 24 канал рассказывает, как уроженец маленького городка Берестин (ранее Красноград) стал одним из лучших голкиперов мира.

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Первые шаги Лунина в футболе



Андрей Лунин в Днепре / Фото ФК Днепр

Андрей Лунин является воспитанником харьковского футбола. Однако во взрослом футболе голкипер сделал первые шаги в печально известном Днепре. Впервые в составе днепрян дебютировал в матче УПЛ против Карпат в 2016 году.

В июле 2017 года Лунин перешел в луганскую Зарю, подписав контракт на два года. Дебют Андрея в новой команде пришелся на матч Лиги Европы Эстерсунда на "Арене Львов", который завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Интересно. Андрей Лунин вошел в первую пятерку самых молодых вратарей украинской Премьер-лиги. Голкипер дебютировал в чемпионате страны в возрасте 17 лет и 247 дней.

Андрей Лунин покинул Зарю в 2018 году, перейдя за рекордные девять миллионов евро в Реал. Трансфер в Мадрид стал отправной точкой для украинского голкипера в мировой футбол.

Непростой путь к основе Реала



Андрей Лунин в Реале / Фото Getty Images

Путь Андрея Лунина в основу Реала выдался довольно тернистым. Сразу после перехода в "Королевский клуб" украинский голкипер отправился в аренду в Леганес. В 2019 году перебрался в Вальядолид, где сыграл всего два матча в Кубке Испании.

В январе 2020 года Реал Овьедо арендовал Лунина у мадридского клуба. В составе "карбайонес" Андрей был основным голкипером и помог команде сохранить место в Сегунде.

После успешного сезона во втором по силе испанском чемпионате Андрей Лунин вернулся в Реал. Однако украинскому голкиперу была отведена роль второго вратаря, который должен был при необходимости заменять Тибо Куртуа.

Самый успешный сезон в карьере Лунина



Лунин с одноклубниками празднует победу над МанСити / Фото Getty Images

В начале сезона 2023/2024 основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил травму крестообразных связок. Бельгиец вынужденно пропустил весь сезон, именно тогда Андрей Лунин получил возможность проявить себя.

Украинский голкипер удачно заменил первого номера "сливочных". Лунин выиграл конкуренцию у арендованного у Челси Кепы Аррисабалаги и занял место в воротах "Королевского клуба".

Сезон 2023/2024 для Андрея Лунина запомнился вторым матчем против Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов. Украинский голкипер отразил два пенальти в послематчевой серии и помог Реалу выйти в полуфинал, как оказалось победного турнира.

Серия пенальти Манчестер Сити – Реал:

К слову. По итогам сезона 2023/2024 Андрей Лунин попал в тройку лучших голкиперов года в номинацию престижной премии от France Football.

Кроме победы в Лиге чемпионов Андрей Лунин помог Реалу получить золотые медали Ла Лиги. Всего в сезоне 2023/2024 украинец сыграл за "Королевский клуб" в 31 матче, пропустив 32 гола и совершил 12 клиншитов.

Достижения и трофеи Андрея Лунина