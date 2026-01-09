Один из самых богатых клубов мира хочет подписать звезду сборной Украины

Английский Ньюкасл положил глаз на украинского голкипера мадридского Реала Андрея Лунина. "Сороки" не являются единственным клубом из АПЛ, который заинтересовался футболистом сборной Украины.

Сразу три английских клуба присматриваются к Андрею Лунину. Речь идет о Тоттенхэме, Брайтоне и Ньюкасле, передает 24 Канал со ссылкой на Fichajes.

К теме Лунин отказался играть за Реал: что повлияло на решение украинского голкипера

Кто интересуется Луниным?

Особенно среди этого трио выделяется Ньюкасл, который является одним из самых богатых клубов планеты. Трансфер украинца не является нереальным, ведь Андрей продолжает "греть" скамейку запасных Реала, проигрывая при этом конкуренцию Тибо Куртуа.

Портал TeamTalk сообщал об интересе Тоттенхэма к украинскому вратарю. По его информации, "шпоры" сомневаются относительно перспектив первого номера команды Гульельмо Викарио. Поэтому уже начал поиск нового голкипера. Кроме Лунина в глаз английского клуба попали другие вратари – Марк-Андре тер Штеген из каталонской Барселоны и Джеймс Траффорд из английского Манчестер Сити.

Кто еще положил глаз на украинского голкипера?

Ранее сообщалось, что Луниным интересуется испанский Вильярреал. Интересно, что "желтая субмарина" пыталась подписать Андрея еще летом 2024-го, но тогда трансфер не удалось реализовать. Была информация от Ok Diario, что Реал готов сесть за круглый стол, если Вильярреал сделает предложение в виде не менее 10 миллионов евро.

Хотя информировалось, что Реал готов продать Лунина за 20 миллионов евро. В то же время портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 15 миллионов евро.

Также есть интерес от итальянского Милана. Вроде бы "россонери" имеют козырь в рукаве в виде хорвата Луки Модрича, с которым Лунин играл в Мадриде. Кроме этого был инсайд о заинтересованности к Андрею со стороны миланского Интера.

Какая статистика Лунина в Реале?