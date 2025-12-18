Одна из таких возможностей – матчи Кубка Испании, где Тибо Куртуа получает передышку. Так произошло и в игре 1/16 финала турнира против скромной Талаверы, сообщает 24 Канал.

Как Лунин сыграл против Талаверы?

Этот клуб представляет аж третий испанский дивизион, где является аутсайдером турнирной таблицы. Хаби Алонсо выпустил Лунина с первых минут.

Более того, Андрей получил даже капитанскую повязку, хотя вместе с ним в старте вышли Мбаппе, Гюлер, Себальос и Каррерас.

В конце концов Реал создал запас голов благодаря дублю Килиана и автоголу от соперника. Однако Лунин не смог провести матч насухо.

Под занавес игры украинец пропустил аж два гола от Талаверы. Причем в первом мяче Андрей явно ошибся на выходе после прострела с фланга.

Лунин дважды пропустил в Кубке Испании: смотреть видео

Второй же гол хозяев стал следствием неудачного отскока от перекладины. Также на счету Лунина три сейва. В конце концов Реал удержал победный счет 3:2 и прошел в 1/8 финала.

Как складывается карьера Лунина в Реале?