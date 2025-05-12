"Королевский клуб" согласился на трансфер Лунина. Украинский вратарь может перебраться в Английскую Премьер-лигу, сообщает 24 канал со ссылкой на Defensa Central.

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Куда перейдет Лунин

По информации источника, главный фаворит на подписание Астон Вилла. На трансфере украинского голкипера настаивает главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери.

Реал согласился продать Андрея Лунина за сумму 20-25 миллионов евро. Однако окончательное решение о переходе остается за украинским голкипером "галактикос".

К слову. В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал. За это время украинский вратарь "бланкос" пропустил 19 голов и совершил 4 клиншита.

Ранее сообщали, что Галатасарай хотел подписать Андрея Лунина. Турецкий клуб планировал подписать украинского голкипера летом этого года.