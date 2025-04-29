Реал уже длительное время размышляет над судьбой Андрея Лунина в команде. "Королевский клуб" уже готов рассмотреть предложения по трансферу украинского голкипера.

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Кто хочет подписать Лунина

Галатасарай нацелен на трансфер украинского голкипера, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

Несколько дней назад агент Лунина Жорже Мендеш встречался с руководством Реала и рассказал им о ситуации с возможным переходом голкипера в другой клуб. Португалец сообщил, что турецкий клуб проявляет настойчивый интерес, хотя каких-то конкретных шагов пока что не предпринимал.

Сейчас Лунин ищет клуб, где сможет быть основным голкипером, поскольку в Реале он не имеет такой возможности.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что услугами украинского голкипера интересуются также престижные клубы АПЛ.