Президент Реала определился, видит ли он Лунина основным вратарем после ухода Куртуа
- Президент Реала Флорентино Перес видит Андрея Лунина основным вратарем после ухода Тибо Куртуа.
- Контракт бельгийца завершается в 2027 году, Тибо не планирует его продлевать.
- Запасным вариантом для Реала является Барт Вербрюгген из Брайтона.
Основной кипер мадридцев Тибо Куртуа близок к уходу из Реала. Президент клуб Флорентино Перес наконец определился с кандидатурой преемника бельгийца.
Мадридский Реал может потерять своего основного вратаря через несколько лет. Ожидается, что Тибо Куртуа доработает контракт до конца и не будет подписывать новый, сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional.
По теме Тренер Реала принял важное решение по Лунину: когда украинец может дебютировать в сезоне
Будет ли Лунин основным в Реале?
Действующее соглашение бельгийца с мадридцами действительно до лета 2027 года согласно Transfermarkt. После этого 33-летний вратарь рассматривает возможность завершения игровой карьеры.
Альтернативными вариантами являются переезд в Саудовскую Аравию или возвращение в родной Генк. Как бы там ни было, а в 2027-м Реалу нужен будет новый основной голкипер.
Отмечается, что президент "бланкос" Флорентино Перес видит "номером 1" украинца Андрея Лунина. Сейчас наш земляк является дублером Куртуа и получает игровую практику только в Кубке или при условии травмы Тибо.
Однако испанские СМИ сомневаются, что Лунин готов оставаться запасным еще полтора года из-за слухов о конфликте с Алонсо. Если же Лунин решит уйти, то главным фаворитом на пост вратаря Реала является Барт Вербрюгген из Брайтона.
Контракт Лунина с "бланкос" рассчитан до 2030 года. Текущую кампанию подопечные Хаби Алонсо проходят довольно уверенно, выиграв 9 из 10-ти матчей на старте. Реал лидирует в Ла Лиге и занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Читайте также Звезда Реала заявил Лунину, что он должен покинуть "королевский" клуб
Андрей Лунин в Реале
- Украинец перебрался в мадридский клуб еще в 2018 году из Зари. За этот трансфер луганчане получили около 8 миллионов евро.
- Лунин не сразу дебютировал за Реал. Сначала мадридцы отдавали игрока в аренды в Леганес, Вальядолида и Овьедо.
- Окончательно в мадридском клубе Андрей закрепился в 2020-м. С тех пор Лунин наиграл 62 матча за Реал, из них 22 – насухо.
- Киперу покорились 11 трофеев. В сезоне 2023-2024 Куртуа отсутствовал почти весь год, благодаря чему Лунин был основным кипером команды.
- Это позволило тогда "бланкос" выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В том же сезоне Андрей занял третье место в голосовании за лучшего вратаря мира.