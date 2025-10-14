Основной кипер мадридцев Тибо Куртуа близок к уходу из Реала. Президент клуб Флорентино Перес наконец определился с кандидатурой преемника бельгийца.

Мадридский Реал может потерять своего основного вратаря через несколько лет. Ожидается, что Тибо Куртуа доработает контракт до конца и не будет подписывать новый, сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional.

Действующее соглашение бельгийца с мадридцами действительно до лета 2027 года согласно Transfermarkt. После этого 33-летний вратарь рассматривает возможность завершения игровой карьеры.

Альтернативными вариантами являются переезд в Саудовскую Аравию или возвращение в родной Генк. Как бы там ни было, а в 2027-м Реалу нужен будет новый основной голкипер.

Отмечается, что президент "бланкос" Флорентино Перес видит "номером 1" украинца Андрея Лунина. Сейчас наш земляк является дублером Куртуа и получает игровую практику только в Кубке или при условии травмы Тибо.

Однако испанские СМИ сомневаются, что Лунин готов оставаться запасным еще полтора года из-за слухов о конфликте с Алонсо. Если же Лунин решит уйти, то главным фаворитом на пост вратаря Реала является Барт Вербрюгген из Брайтона.

Контракт Лунина с "бланкос" рассчитан до 2030 года. Текущую кампанию подопечные Хаби Алонсо проходят довольно уверенно, выиграв 9 из 10-ти матчей на старте. Реал лидирует в Ла Лиге и занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Андрей Лунин в Реале