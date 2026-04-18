Реал принял решение по Лунину: что ждет украинского голкипера дальше
- Андрей Лунин останется в Реале после летнего трансферного окна, клуб не планирует его продавать.
- Лунин подвергся критике в Испании после неудачных выступлений в матчах против Баварии, но Реал положительно оценивает его профессиональное отношение.
Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл два полных матча в четвертьфинале Лиги чемпионов против Баварии, в которых пропустил шесть голов. После того как Реал выбыл из турнира, начали активно обсуждать его дальнейшую карьеру в клубе.
Реал не намерен продавать голкипера Лунина – после летнего трансферного окна он останется в команде. Об этом сообщает The Athletic.
Что говорят о вратарях в Реале?
В Мадриде довольны выступлениями Тибо Куртуа: на протяжении всего сезона он демонстрировал стабильность и остается одной из ключевых фигур команды. В клубе считают, что бельгийский голкипер способен еще как минимум один-два сезона оставаться основным вратарем.
Также в Реале положительно оценивают и Андрея Лунина. В клубе отмечают его профессиональное отношение, преданность и терпение в ожидании своего шанса.
В то же время, по информации источника, окружение украинского вратаря советует ему оставить "сливочных" для получения большей игровой практики. Сам игрок примет окончательное решение после завершения текущего сезона.
Что говорили о Лунине после ответного матча с Баварией?
После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Баварией, в котором мадридцы уступили 3:4 и вылетели из турнира по сумме двух встреч (4:6), украинский вратарь Андрей Лунин оказался под волной критики в Испании, пишет Planeta Real Madrid.
Весь поединок он провел в стартовом составе и пропустил четыре мяча, что вызвало резкие оценки со стороны журналистов и бывших футболистов.
В частности, некоторые критиковали голкипера за недостаточную уверенность в действиях на выходах и ошибки во время стандартных положений, называя его игру одной из причин поражения Реала.