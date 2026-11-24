Позиция вратаря остается одной из самых стабильных в команде Жозе Моуринью. В ближайшие годы фигура основного вратаря, возможно, не изменится.

На это надеется Тибо Куртуа, который недавно продлил контракт с клубом. Слова бельгийского футболиста приводит официальный сайт Реала.

Что сказал Куртуа о своем будущем

Бельгиец принял участие в пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против ПСВ. В ходе общения с журналистами 34-летний спортсмен затронул и тему своих планов на будущее.

Я очень счастлив и горжусь тем, что смог подписать контракт еще на один год. Моя цель – завершить карьеру здесь, и для этого я должен продолжать хорошо играть и оставаться здоровым. Я очень доволен доверием клуба ко мне,

– заявил вратарь.

Отметим, что согласно внутренним правилам Реала футболисты в возрасте от 30 лет получают продление трудовых договоров только на один год. Предыдущий контракт основного вратаря команды истекал в конце текущего сезона. Теперь он останется в клубе как минимум до окончания сезона 2027/28.

Как проходит сезон Лунина в Реале

В настоящее время украинец является дублером бельгийского вратаря и в текущем сезоне провел лишь 1 матч, тогда как на счету Куртуа – 16 выступлений.

На днях Жозе Моуринью назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером мира, но отдельно отметил Андрея Лунина. Тренер Реала объяснил, почему украинец получает так мало игрового времени.