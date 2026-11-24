Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото: Getty Images
Позиция вратаря остается одной из самых стабильных в команде Жозе Моуринью. В ближайшие годы фигура основного вратаря, возможно, не изменится.
На это надеется Тибо Куртуа, который недавно продлил контракт с клубом. Слова бельгийского футболиста приводит официальный сайт Реала.
популярные видео
Что сказал Куртуа о своем будущем
Бельгиец принял участие в пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против ПСВ. В ходе общения с журналистами 34-летний спортсмен затронул и тему своих планов на будущее.
Я очень счастлив и горжусь тем, что смог подписать контракт еще на один год. Моя цель – завершить карьеру здесь, и для этого я должен продолжать хорошо играть и оставаться здоровым. Я очень доволен доверием клуба ко мне
Отметим, что согласно внутренним правилам Реала футболисты в возрасте от 30 лет получают продление трудовых договоров только на один год. Предыдущий контракт основного вратаря команды истекал в конце текущего сезона. Теперь он останется в клубе как минимум до окончания сезона 2027/28.
Как проходит сезон Лунина в Реале
В настоящее время украинец является дублером бельгийского вратаря и в текущем сезоне провел лишь 1 матч, тогда как на счету Куртуа – 16 выступлений.
На днях Жозе Моуринью назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером мира, но отдельно отметил Андрея Лунина. Тренер Реала объяснил, почему украинец получает так мало игрового времени.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии