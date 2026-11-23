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Португальский тренер высказался о конкуренции на позиции вратаря после непростой победы мадридцев над Сельтой в 13-м туре Ла Лиги. Слова Моуринью приводит испанское издание Marca.

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Что сказал Жозе Моуринью

Тренер Реала не скрывал восхищения игрой бельгийского голкипера. По мнению португальца, Куртуа уже на протяжении нескольких лет не имеет равных среди вратарей, а его достижения заслуживают особого признания.

Он лучший вратарь мира. Только Яшин, выигравший "Золотой мяч", получил такое признание. История футбола без вратаря, выигравшего "Золотой мяч", такая, какая она есть. Люди больше ценят атакующих игроков. Но я не сомневаюсь ни на секунду, что Куртуа уже несколько лет является лучшим вратарем мира. И я не вижу никого рядом– заявил тренер.

Моуринью при этом не обошел вниманием украинского конкурента бельгийца, который вынужден в основном оставаться на скамейке запасных.

Почему Лунин не играет в основном составе Реала

Португалец откровенно признался, что высоко оценивает способности украинца и считает, что тот заслуживает больше игровой практики. Чтобы объяснить ситуацию с Луниным, Моуринью даже вспомнил поучительную историю из португальского футбола.

Мне очень нравится другой вратарь – Лунин, которого можно поставить в один ряд с Эспи: он заслуживает играть больше. Был один тренер, который сказал голкиперу: "Ты лучший вратарь Европы". А тот ответил: "А почему тогда я не играю?" – "Потому что играет лучший вратарь мира". Вот так же и здесь– пояснил Моуринью.

Отметим, что Реал в матче против Сельты одержал победу со счетом 2:1. Победный гол на 85-й минуте забил Карлос Эспи, вышедший на поле после замены.

Напомним, недавно в совет директоров Реала вошел легендарный теннисист Рафаэль Надаль.