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Португальський наставник висловився про конкуренцію на воротарській позиції після непростої перемоги мадридців над Сельтою в 13-му турі Ла Ліги. Слова Моурінью наводить іспанське видання Marca.

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Що сказав Жозе Моурінью

Тренер Реала не приховував захоплення грою бельгійського голкіпера. На думку португальця, Куртуа вже протягом кількох років не має рівних серед воротарів, а його досягнення заслуговують на особливе визнання.

Він найкращий воротар світу. Лише Яшин, який виграв "Золотий м'яч", отримав таке визнання. Історія футболу без воротаря, який виграв "Золотий м'яч", є такою, якою є. Люди більше цінують атакувальних гравців. Але я не маю жодних сумнівів, що Куртуа вже кілька років найкращий воротар світу. І я не бачу нікого поруч– заявив тренер.

Моурінью при цьому не оминув увагою українського конкурента бельгійця, який змушений переважно залишатися на лаві запасних.

Чому Лунін не грає в основі Реала

Португалець відверто зізнався, що високо оцінює здібності українця та вважає, що той заслуговує на більше ігрової практики. Для пояснення ситуації з Луніним Моурінью навіть пригадав повчальну історію з португальського футболу.

Мені дуже подобається інший воротар – Лунін, якого можна поставити в один ряд з Еспі: він заслуговує грати більше. Був один тренер, який сказав голкіперу: "Ти найкращий воротар Європи". А той відповів: "А чому тоді не граю?" – "Бо грає найкращий воротар світу". Ось так само і тут– пояснив Моурінью.

Зауважимо, що Реал у матчі проти Сельти здобув перемогу з рахунком 2:1. Переможний м'яч на 85-й хвилині забив Карлос Еспі, який з'явився на полі після виходу на заміну.

Нагадаємо, нещодавно до Ради директорів Реала увійшов легендарний тенісист Рафаель Надаль.