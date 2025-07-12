Лунин изменил решение относительно будущего в Реале: футболист обратился к своему агенту

Сага относительно будущего Андрея Лунина в Реале продолжается. Украинский голкипер "Королевского клуба" кардинально изменил мнение о продолжении карьеры в составе "сливочных".

Лунин не планирует оставаться дублером Тибо Куртуа в сезоне 2025/2026. Украинский вратарь хочет получать больше игровой практики, а чем в прошлой кампании, сообщает 24 канал со ссылкой на OKdiario.

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Останется ли Лунин в Реале?

Андрей Лунин хочет получать стабильную игровую практику в Реале. Однако пока в "Королевском клубе" играет Тибо Куртуа, то украинскому голкиперу сложно будет вытеснить из основного состава бельгийца.

Однако Лунина не устраивает роль дублера Куртуа. Украинский голкипер попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб, где он сможет получать желаемое количество времени на поле.

"Сливочные" хотят сохранить Андрея Лунина в команде, ведь украинец не один раз доказал то, что может заменять Тибо Куртуа, если тот не может играть. Если же клуб получит выгодное предложение и вратарь решит уйти, никто не будет сопротивляться.

К слову. Андрея Лунина ранее связывали с другими европейским грандами. В услугах украинского голкипера заинтересованы Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Бавария.

В сезоне 2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 14 матчах за Реал в официальных турнирах. За это время украинский голкипер "сливочных" пропустил 19 голов и в 6 играх сохранил ворота "сухими".

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