Лунін не планує залишатись дублером Тібо Куртуа у сезоні 2025/2026. Український воротар хоче отримувати більше ігрової практики, а ніж у минулій кампанії, повідомляє 24 канал із посиланням на OKdiario.

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Чи залишиться Лунін у Реалі?

Андрій Лунін хоче отримувати стабільну ігрову практику у Реалі. Однак поки у "Королівському клубі" грає Тібо Куртуа, то українському голкіперу складно буде витіснити з основного складу бельгійця.

Однак Луніна не влаштовує роль дублера Куртуа. Український голкіпер попросив свого агента Жорже Мендеша знайти йому новий клуб, де він зможе отримувати бажану кількість часу на полі.

"Вершкові" хочуть зберегти Андрія Луніна у команді, адже українець не один раз довів те, що може заміняти Тібо Куртуа, якщо той не може грати. Якщо ж клуб отримає вигідну пропозицію і воротар вирішить піти, ніхто не чинитиме опору.

До слова. Андрія Луніна раніше пов'язували з іншими європейським грандами. У послугах українського голкіпера зацікавлені Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Баварія.

У сезоні 2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 14 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер "вершкових" пропустив 19 голів та у 6 іграх зберіг ворота "сухими".

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