Анчелотти вынес вердикт Лунину: сыграет ли украинец в Лиге чемпионов

Реал готовится к одному из важнейших матчей в сезоне. "Королевский клуб" сыграет во втором поединке против мадридского Атлетико в Лиге чемпионов.

В среду, 12 марта, Реал сыграет ответный матч против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Первая игра завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1.

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Кто будет защищать ворота Реала

В прошлом матче Реала в Ла Лиге против Райо Вальекано Андрей Лунин защищал ворота мадридского клуба. Выходу украинского голкипера поспособствовала травма колена Тибо Куртуа.

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на DefensaCentral, Карло Анчелотти решил, кто из вратарей "сливочных" будет играть в ответном матче против Атлетико в Лиге чемпионов.

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа не восстановился полностью от повреждения. Поэтому в лигочемпионовском поединке против Атлетико сыграет украинский вратарь Андрей Лунин.

К слову. В текущей кампании Андрей Лунин сыграл в 10 матчах за Реал в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 13 голов, сделал 4 клинша и отметился ассистом.

Напомним, что матч между Реалом и Атлетико состоится на "Ванда Метрополитано". Мадридское дерби в Лиге чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени.