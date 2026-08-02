Лунин вышел в стартовом составе Реала и пропустил два гола, чем вызвал гнев Моуринью
Украинец Андрей Лунин продолжает выступать в роли основного вратаря Реала в товарищеских матчах в отсутствие Тибо Куртуа, вернувшегося с чемпионата мира. "Королевский клуб" впервые не одержал победу под руководством Жозе Моуринью.
После контрольного матча с "Фиорентиной" португальский тренер мадридцев остался разочарованным. Два пропущенных Луниным гола вызвали критику, пишет 24 Канал.
Как Реал сыграл против Фиорентины с Луниным в стартовом составе
Мадридский гранд по-прежнему не может рассчитывать на ключевых игроков, которые продолжают отпуск после чемпионата мира. Но в составе уже дебютировал новичок Дензел Дюмфрис.
"Реал" хорошо начал и уже к середине первого тайма имел преимущество в два мяча. Забили Эндрик и Сирия.
Но еще до перерыва оборона "бланкос" позволила выскочить на ударную позицию Пикколи, который пробил в ближний угол. Лунин не спас.
А во втором тайме навес на Мойзе Кина завершился ударом головой, который был не сильным, но достаточно точным. Украинский голкипер снова не смог предотвратить пропущенный гол.
Реал Мадрид – Фиорентина, обзор матча, смотрите видео:
Как отреагировали на игру Лунина в матче с Фиорентиной
После финального свистка наставник Реала Жозе Моуринью был настолько разгневан, что даже не подошел к тренерскому штабу Фиорентины, чтобы поблагодарить за матч.
В сети игру Андрея Лунина назвали неубедительной и одной из главных причин недовольства "Особенного". Болельщики Реала утверждают, что украинский вратарь в свои лучшие времена мог предотвратить голы в таких ситуациях, как в матче с Фиорентиной.
На фоне критики за этот матч укрепляется убеждение, что Лунин не сможет стать первым номером Реала после Куртуа, поскольку не оправдывает доверия тренера и руководства.