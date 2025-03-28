Итальянский гранд планирует подписать украинского голкипера: но есть одно условие

Майк Меньян не определился с будущим в Милане. Французский голкипер не спешит продлевать контракт с итальянским клубом.

Действующее соглашение Меньяна с "росонери" рассчитано до лета 2026 года. Однако существует возможность, что французский вратарь покинет клуб в конце текущего сезона, сообщает 24 канал со ссылкой на Spazio Milan.

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Кандидаты на замену Меньяна

В связи с неопределенностью относительно Майка Меньяна Милан начал искать нового голкипера. Номером один в списке среди кандидатов на замену французу – Люка Шевалье из Лилля.

"Росонери" также могут подписать Андрея Лунина из Реала. Скауты клуба проведут работу по уместности подписания украинского голкипера. Однако трансфер состоится только при условии, что Меньян покинет Милан.

К слову. Реал готов продать Андрея Лунина, если получит выгодное предложение. "Сливочные" хотят получить за украинского голкипера не менее 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 10 матчей, пропустив 13 голов и в 4 поединках оставил ворота на замке. На счету украинского голкипера также одна результативная передача.

Ранее стало известно, кто заменит Андрея Лунина, если он решит покинуть Реал летом 2025 года. Мадридцы планируют пригласить известного испанского голкипера Кепу Аррисабалагу.