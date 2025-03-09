Впервые с ноября: Лунин сыграет за Реал в матче Ла Лиги

Андрей Лунин в текущей кампании появлялся только в Кубке Испании или, когда Тибо Куртуа не мог помочь Реалу по определенным причинам. Карло Анчелотти полностью доверяет бельгийскому голкиперу.

Однако на этот раз Андрей Лунин сыграет в воротах "Королевского клуба". Украинец впервые с ноября попал в основу мадридцев на матч Ла Лиги-2024/2025, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу "сливочных".

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Почему не сыграет Куртуа

В воскресенье, 9 марта, состоится матч 27-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025. Реал на "Бернабеу" будет принимать неуступчивый Райо Вальекано. Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.

Андрей Лунин выйдет на матч в стартовом составе Реала. Ведь Тибо Куртуа получил незначительное повреждение правой коленной чашечки и не сможет принять участие в поединке другого мадридского клуба.

К слову. Андрей Лунин в последний раз сыграл в Ла Лиге за Реал 9 ноября 2024 года. Украинский голкипер появился в матче против Осасуны (4:0) и даже отметился ассистом.

Напомним, что в текущей кампании Лунин сыграл в 9 матчах за Реал в официальных турнирах. На счету украинского голкипера "сливочных" 12 пропущенных мячей и 4 клинчатых.