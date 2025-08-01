Андрей Лунин недоволен ограниченным количеством игрового времени в Реале. В "Королевском клубе" нашли решение, которое улучшит положение украинского голкипера.

Хаби Алонсо определился с судьбой Андрея Лунина в команде. Испанский тренер решил проблему с игровым временем украинского вратаря "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на grada3.

Читайте также Самый богатый клуб мира сделал предложение Реалу по Лунину

Будет ли Лунин получать игровую практику?

Хаби Алонсо провел разговор с Тибо Куртуа и Андреем Луниным относительно их ролей в Реале как минимум на следующий сезон. Бельгиец остается основным вратарем "Королевского клуба".

Испанец в разговоре с Андреем Луниным заверил украинского голкипера в том, что его ценят в клубе за профессионализм и преданность. Хаби Алонсо рассчитывает на 26-летнего вратаря.

Хаби Алонсо планирует использовать Лунина не только в матчах Кубка Испании, как делал это Карло Анчелотти. Главный тренер Реала будет проводить ротацию голкиперов, если "сливочные" будут играть более одного матча в неделю.

Андрей Лунин беспрекословно сыграет как минимум в трех матчах Кубка Испании. А также сможет проявить себя в поединках Ла Лиги и Лиги чемпионов.

К слову. В сезоне 2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 14 матчах за Реал. За это время украинский голкипер пропустил 19 голов, а в шести играх оставил ворота "сухими".

Ранее сообщалось о том, что финалист прошлогодней Лиги конференций намерен подписать Андрея Лунина в летнее трансферное окно. Украинскому голкиперу обещают место в основе.