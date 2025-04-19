Вратарь Реала Андрей Лунин продолжает бороться за место в основе мадридцев. Украинец вернулся на скамейку запасных после восстановления Тибо Куртуа.

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Возвращение украинца

Впрочем, последние матчи и сам Андрей был вынужден пропустить. Из-за травмы икроножной мышцы Лунин не был в заявке Реала на матч Ла Лиги против Алавеса, а также обе встречи в Лиге чемпионов против Арсенала.

Похоже, что украинец наконец-то выздоровел от травмы. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Реала, Лунин оказался в заявке клуба на матч 32 тура против Атлетика.

Встреча запланирована на воскресенье, 20 апреля. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас мадридцы занимают второе место в Ла Лиге, отставая от Барселоны на семь очков при одном матче в запасе.

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Напомним, что Лунин перебрался в Реал в 2018 году и за это время сыграл 60 матчей (20 из них – насухо). Андрею удалось по два раза победить в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. В текущем сезоне на счету Андрея 13 матчей и 4 клиншиты во всех турнирах.