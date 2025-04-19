Флорентино Перес разочарован тем, что "сливочные" покинули Лигу чемпионов. Поэтому президент Реала решил устроить масштабную трансферную кампанию в летнее межсезонье, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichjaes.net.

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Какие позиции хочет усилить Реал

"Королевский клуб" нашел правого защитника, подписав предварительное соглашение с Трентом Александером-Арнольдом. Англичанин присоединится к "сливочным" летом 2025 года на правах свободного агента.

Мадридцы также в поиске нового левого фулбека, ведь Фран Гарсия и Ферлан Менди не впечатлили своей игрой. Также Реал намерен подписать талантливого центрального защитника Борнмута – Дина Хейсена.

В случае продажи Винисиуса или Родриго в за большие средства "сливочные" рассматривают варианты с усилением центра поля. В "Королевском клубе" заинтересованы в подписании Энцо Фернандеса или Мартина Субименди.

К слову. Реал сыграет против Барселоны в финале Кубка Испании-2024/2025. "Эль-Класико" состоится 26 апреля 2025 года.

Фло Перес серьезно нацелен на осуществление новых трансферов. Президент Реала заинтересован в том, чтобы вернуть команду на вершину европейского футбола.

Ранее стало известно, что Реал может возглавить Сантьяго Солари в случае ухода Карло Анчелотти. Аргентинский специалист временно будет работать на тренерском мостике "сливочных".